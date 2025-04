Omicidio Ilaria Sula: Mark Samson ripreso dalla dash cam? Indagini sullo spostamento del cadavere

Una dash cam e una microsim sono state trovate dagli inquirenti nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Ilaria Sula. Gli investigatori sperano che i filmati possano offrire dettagli cruciali sul trasporto del corpo da parte di Mark Samson, 23 anni, reo confesso. La microsim è stata rinvenuta in un mobile dell’appartamento di Samson, con la collaborazione dei suoi difensori, e verrà analizzata per scoprire se ci siano registrazioni del trasporto del cadavere o la presenza di complici. Allo stesso tempo, gli inquirenti hanno iniziato a esaminare il cellulare di Ilaria, trovato nell’abitazione di Samson.

Mark ha inizialmente mentito agli inquirenti, affermando di aver gettato il corpo in un tombino, per poi confessare di averlo consegnato a sua madre, ora indagata per concorso in occultamento di cadavere. Durante l’autopsia sono state trovate tracce di caffè nello stomaco di Ilaria, suggerendo che la morte potrebbe essere avvenuta nella mattina del 26 marzo, circostanza confermata dalle amiche della vittima.

La madre di Mark, Nors Man Lapaz, si trova in una posizione sempre più difficile e sarà interrogata nuovamente il 29 aprile. Le indagini valutano anche l’ipotesi di frode processuale e depistaggio contro di lei. Dopo l’omicidio, Samson ha utilizzato il cellulare di Ilaria per inviare messaggi alle sue amiche e alla famiglia, cercando di far credere che fosse viva.

Samson è accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Ora l’attenzione è sulla dash cam e la microsim, che potrebbero rivelare ulteriori elementi sui tragici eventi che hanno portato alla morte di Ilaria Sula.