Omicidio dopo liposuzione: il caso Lizarraga Picciotti

José Lizarraga Picciotti, medico peruviano accusato dell’omicidio di Ana Sergia Alcivar Chenche, era già sotto processo a Brescia per un intervento di liposuzione effettuato nel 2019 su un’altra donna, la quale ha riportato gravi danni all’addome. Durante il suo intervento, la paziente ha testimoniato che il medico intendeva utilizzare grappa come anestetico.

L’indagine su Lizarraga è in corso anche a causa dell’intervento effettuato a Roma il 13 aprile 2019, nel quale la donna ha riportato danni estetici evidenti, come irregolarità cutanee e cicatrici. La testimonianza della vittima, che ha descritto l’insolito ambiente della “pseudo-clinica”, è stata fondamentale per il processo. Dopo i danni causati dalla prima operazione, la donna ha accettato un secondo intervento promettente, ma svolto in un appartamento a Desenzano, senza un anestesista. Qui, Lizarraga si è presentato con una bottiglia di grappa.

Gli inquirenti hanno acquisito un video che documenta il secondo intervento, in cui Lizarraga operava indossando solo una t-shirt. Il legale della donna, Alessandro Pozzani, ha richiesto giustizia per le sofferenze fisiche e i nuovi interventi cui la paziente sarà costretta a sottoporsi.

Fonte: www.virgilio.it