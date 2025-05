Omicidio Diego Rota: la moglie confessò per paura della figlia

Caryl Menghetti ha testimoniato nel processo per l’omicidio del marito Diego Rota, avvenuto a Martinengo. Affetta da disturbi mentali, Menghetti ha affermato di aver agito in stato di incapacità, ossessionata dalla paura di pedofili e preoccupata per la sicurezza della figlia. Al momento, è ricoverata nella Residenza per Misure di Sicurezza (Rems) di Castiglione delle Stiviere e ha dichiarato di non sentirsi pronta a tornare in libertà.

I periti hanno confermato che, durante il crimine, Caryl non era in grado di intendere e volere, e non ricorda i dettagli dell’omicidio, ma ha parlato delle sue ossessioni. Ha raccontato di aver temuto per la vita della figlia, in particolare quando la bambina si allontanava. Rivelazioni recenti indicano che Caryl ha subito violenze fisiche in passato, episodi che aveva rimosso dalla memoria e mai condiviso.

Menghetti ha vissuto un conflitto con il marito, legato principalmente a questioni finanziarie e lavorative, e ha ammesso un desiderio di separazione mai espresso. Diego, conosciuto nel 2005 e sposato nel 2009, era il padre della loro sola figlia, nata dopo una difficile esperienza di inseminazione.

Caryl si sente colpevole per l’omicidio, ma fatica a comprenderne le dinamiche, mostrando incertezze riguardo alla reazione del marito nel giorno del delitto. La donna ha espresso che Diego “non c’entrava niente” e che le sue paure erano infondate.

Fonte: www.virgilio.it