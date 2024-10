Omicidio di Viadana: Maria Campai trovata nel garage delle escort, il 17enne aveva precedentemente portato altre donne

Nuovi dettagli emergono sull’omicidio di Maria Campai, avvenuto il 19 settembre a Viadana (Mantova). La 42enne romena, residente a Parma, non è stata l’unica donna a incontrare il 17enne sospettato nel garage di famiglia. Secondo il giovane, altre donne avrebbero avuto precedenti incontri sessuali a pagamento nello stesso luogo, ma nessuna di esse ha denunciato violenze simili a quelle subite da Maria.

La tragedia è iniziata con un incontro che si è trasformato in un delitto: Maria aveva chiesto 350 euro per la prestazione sessuale, superando la cifra di 200 euro inizialmente concordata. Questa richiesta sarebbe stata la causa scatenante dell’aggressione, che ha portato alla sua morte. Il giovane ha confessato agli inquirenti di aver cercato di immobilizzarla, provocandole la morte. Gli inquirenti stanno ora verificando la sua versione con i risultati delle autopsie.

Il 17enne, attualmente in carcere minorile, ha ammesso di aver pagato altre donne per incontri simili, ma non ci sono notizie di ulteriori aggressioni. Le persone che conoscono il giovane lo descrivono come un ragazzo tranquillo, senza comportamenti violenti. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe nascosto il corpo di Maria Campai e tornato a casa per riposare, riprendendo la sua routine normale nei giorni successivi.

Le indagini continuano per far luce sulla dinamica degli eventi e sul contesto in cui è avvenuto il crimine. La storia di Maria Campai ha sollevato un ampio dibattito sulla sicurezza e le violenze di genere, soprattutto nel contesto di incontri occasionali a pagamento. La comunità è scossa da questo terribile evento, mentre familiari e amici cercano giustizia per la vittima.

La morte di Maria, madre di due figli e separata, rappresenta un tragico esempio di come situazioni di vulnerabilità possano rapidamente trasformarsi in atti di violenza. Le autorità stanno approfondendo le relazioni tra il 17enne e le altre donne coinvolte, per capire se ci siano connessioni che possano portare a ulteriori spiegazioni sui motivi dietro l’aggressione. In attesa dell’esito delle indagini, Viadana piange una vittima di un femminicidio che ha scosso profondamente l’opinione pubblica.