Omicidio di Silvia Nowak a Castellabate: il Compagno 62enne Sotto Indagine

Svolta nel caso dell’omicidio di Silvia Nowak, la 53enne tedesca il cui corpo è stato rinvenuto semi-carbonizzato a Ogliastro Marina il 18 ottobre. La Procura di Vallo della Lucania ha iscritto nel registro degli indagati il compagno della donna, Kai Dausel, di 62 anni, accusato di omicidio.

Dausel, assistito dall’avvocato Felice Carbone, ha ricevuto un avviso di garanzia e sono previsti accertamenti irripetibili. Dopo il ritrovamento del cadavere, i carabinieri del Ris di Roma hanno ispezionato la villetta della coppia e il giardino, concentrandosi sull’area in cui era parcheggiato un camper, all’interno del quale si trovava Dausel al momento dell’allontanamento. Sono attesi risultati da test di laboratorio che potrebbero fornire elementi decisivi per chiarire le ultime ore di vita di Silvia. La sorella della vittima ha informato le autorità italiane che in Germania Silvia aveva subito violenze da un ex compagno.

Dalle indagini emerge che Dausel non è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre si trovava all’esterno della casa al momento della partenza di Silvia, contrariamente a quanto si pensava. Egli ha dichiarato di essersi addormentato, ma questa versione è stata confermata solo da una coppia di amici che avevano cenato con i due prima delle 15. Dausel è stato infatti ripreso da una telecamera solamente dopo le 17:30, quando, non vedendo tornare Silvia, ha chiesto aiuto a un ristoratore della zona. Gli inquirenti sono ora impegnati a capire cosa sia accaduto tra le 16 e le 17:30. Dausel si è sempre dichiarato innocente riguardo alla morte della compagna.

Ulteriori dettagli sull’arma del delitto indicano che Silvia potrebbe essere stata colpita alla testa con un’ascia o un martello, subendo poi ferite alla gola, all’addome e alla schiena mentre tentava di fuggire. Le indagini continuano per ricostruire con precisione la dinamica tragica dell’omicidio.