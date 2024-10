Omicidio di Sara Centelleghe: arrestato il vicino di casa, chi è l’uomo coinvolto

A Costa Volpino, in provincia di Bergamo, è avvenuto un tragico omicidio che ha scosso la comunità locale. La vittima è Sara Centelleghe, una donna di 28 anni, trovata morta nella sua abitazione. Le indagini hanno rapidamente portato all’arresto del suo vicino di casa, un ragazzo di 19 anni di origini indiane.

Il delitto è stato scoperto quando i familiari di Sara hanno segnalato la sua assenza e il fatto che non rispondeva ai messaggi. Quando la polizia è intervenuta, ha trovato il corpo senza vita della donna. I primi accertamenti hanno subito sollevato sospetti, e le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine approfondita.

L’attenzione si è concentrata sul vicino di casa, che era già noto alle autorità per precedenti di violenza. Gli investigatori hanno raccolto rapidamente prove che lo collegavano all’omicidio. Durante l’interrogatorio, il giovane ha fornito versioni contraddittorie sui fatti, rendendo ulteriormente consistente il quadro accusatorio nei suoi confronti.

Sara Centelleghe era molto conosciuta nella comunità e il suo omicidio ha suscitato sgomento e tristezza tra i residenti di Costa Volpino. Molti residenti la ricordano come una persona solare e disponibile, spesso coinvolta in attività locali. La sua morte è stata percepita come una grande perdita per tutti coloro che la conoscevano.

Il 19enne arrestato è stato accusato di omicidio volontario. La comunità è rimasta colpita dall’accaduto, e molti hanno espresso solidarietà alla famiglia della vittima, sottolineando la necessità di maggiore sicurezza nel quartiere. Il caso ha riaperto il dibattito sulla violenza domestica e sulla sicurezza delle donne, evidenziando l’importanza di ascoltare e proteggere le vittime di abusi.

Il pubblico ministero ha già avviato le procedure per il processo, e il giovane si trova attualmente in custodia cautelare. A breve, ci si aspetta l’interrogatorio di garanzia, che chiarirà ulteriormente le dinamiche del caso. La comunità di Costa Volpino continua a essere in lutto per la perdita di Sara e si mobilita chiedendo giustizia in nome della giovane donna, che aveva ancora tanto da vivere e da offrire.