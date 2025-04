Omicidio di Sara Campanella, oggi l’interrogatorio di Stefano Argentino: ultime notizie

Oggi sarà interrogato nel carcere di Gazzi di Messina Stefano Argentino, lo studente di 26 anni arrestato con l’accusa di aver ucciso Sara Campanella, una studentessa di 22 anni accoltellata a morte per strada. Argentino è stato fermato nella sua abitazione a Noto, in provincia di Siracusa, sua città natale. Ieri sera, l’avvocato Raffaele Leone, contattato dalla famiglia di Argentino per difendere il ragazzo, ha rifiutato il mandato, definendo la scelta come una “scelta personale”. Tuttavia, il legale sarà presente all’udienza di convalida e all’interrogatorio di oggi.

Oggi, inoltre, la Procura di Messina disporrà l’autopsia sul corpo di Sara Campanella. Dai primi accertamenti medici risulta che la ragazza è stata colpita da almeno tre pugnalate, due delle quali alla gola e una alla scapola. La ferita alla gola, profonda e letale, è stata la causa principale della morte, avvenuta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso del Policlinico. L’evento ha destato grande attenzione e preoccupazione nella comunità, evidenziando la pericolosità di episodi di violenza giovanile. La vicenda sarà seguita attentamente sia dai media che dalle autorità competenti, mentre cresce la richiesta di giustizia da parte della famiglia di Sara.