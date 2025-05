Omicidio di Santo Romano: polemiche sul messaggio social del killer condannato a 18 anni

Dopo la condanna per l’omicidio di Santo Romano, il 17enne ha suscitato indignazione postando una provocazione sui social. La condanna, inflittagli per 18 anni e 8 mesi, è stata seguita da un messaggio esplicito: “18 anni e 8 mesi me li faccio seduti sul cesso”, accompagnato da emoji provocatorie. Questa pubblicazione ha portato il parlamentare Francesco Emilio Borrelli a denunciare l’atteggiamento irrispettoso del giovane verso le istituzioni e i familiari della vittima, evidenziando la mancanza di pentimento e la direzione sbagliata della giustizia contro la criminalità.

Il messaggio è emerso dopo il processo di primo grado, in cui il 17enne è stato condannato con rito abbreviato. La tragedia si è consumata la notte tra l’1 e il 2 novembre 2024: dopo un litigio scaturito per un errore, il giovane ha preso una pistola e ha sparato, uccidendo Santo Romano, di 19 anni. Borrelli ha sottolineato come il killer stia schernendo pubblicamente le istituzioni e i familiari della vittima.

In risposta, l’avvocato del minorenne ha dichiarato che la famiglia non è responsabile del messaggio e che il suo assistito non ha accesso a internet in carcere. Ha inoltre affermato che molti profili falsi a nome del 17enne circolano online, insinuando che la frase non rappresenta realmente il suo cliente. Il legale ha concluso sottolineando l’importanza della pena detentiva e il peso di doverla scontare. La vicenda continua a destare preoccupazioni per la percezione della giustizia e il rispetto per le vittime.