Omicidio di Pierina Paganelli: rivelazione di un’intercettazione tra Valeria Bartolucci e Louis Dassilva

Tra i nuovi documenti sull’omicidio di Pierina Paganelli, risalta un’intercettazione tra Valeria Bartolucci e Louis Dassilva, in cui la donna informa il marito che il DNA trovato sulla scena del crimine non è il suo. Durante il colloquio, avvenuto il 4 settembre 2024 nel carcere di Rimini, Valeria suggerisce a Dassilva di difendersi dicendo che era uscito a buttare la spazzatura. Gli inquirenti stanno esaminando questa conversazione poiché sembrerebbe che Valeria non sia certa della posizione di Dassilva la sera dell’omicidio, avvenuto il 3 ottobre 2023. La donna ha sempre sostenuto che il marito fosse a casa, sul divano, a causa di un infortunio.

Inoltre, la coppia ha riferito di avere visto un film fino alle 21:55, dopodiché Valeria sarebbe andata a letto, lasciando Dassilva in salotto. Tuttavia, un’altra intercettazione ha suscitato sospetti: il 26 marzo 2024, Valeria chiama Dassilva per chiedere dove si trovasse, dando l’impressione di essersi appena svegliata, il che solleva dubbi sulla sua presenza la sera del delitto.

Gli avvocati di Dassilva hanno chiesto la scarcerazione del loro assistito, anche in seguito all’assenza del suo DNA sulla scena del crimine e ai risultati negativi di alcune prove. Una nuova testimonianza di Manuela Bianchi, ex amante di Dassilva, complica ulteriormente la situazione, poiché afferma di aver incontrato il 35enne il giorno dopo l’omicidio, quando lui le avrebbe rivelato la presenza di un corpo. Le indagini proseguono su questo sviluppo e altri aspetti del caso.