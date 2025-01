Omicidio di Pierina Paganelli: possibili sviluppi sulla situazione di Louis Dassilva

Possibile svolta nel caso di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, con la Corte di Cassazione che sta esaminando l’appello della difesa contro la convalida dell’arresto disposta dal tribunale del Riesame di Bologna. L’udienza si è tenuta il 22 gennaio 2024 e la sentenza potrebbe arrivare quella sera o il giorno seguente. La difesa di Dassilva contesta le prove fornite dalla Procura, sostenendo che invece di lui, il video della farmacia immortalerebbe Emanuele Neri, residente nella stessa via. Inoltre, si segnala l’assenza del Dna di Dassilva sulla scena del crimine e si indicano 18 video non considerati nel processo, che potrebbero dimostrare la presenza di Neri.

Se la Cassazione accogliesse l’appello, il caso tornerebbe al Riesame che potrebbe rivedere il provvedimento di custodia. Tuttavia, al momento non ci sono indicazioni concrete di una possibile scarcerazione per il metalmeccanico. Si attende anche un incidente probatorio relativo al video della camera di sicurezza, previsto per febbraio.

In un contesto di indagini, una perizia ha evidenziato l’assenza di tracce biologiche di Dassilva sulla scena del delitto, mentre due youtuber sono stati denunciati per aver diffuso l’audio delle urla di Paganelli registrate durante l’omicidio. La situazione rimane complessa poiché le nuove prove e testimonianze potrebbero alterare il corso delle indagini in corso.