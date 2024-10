Omicidio di Pierina Paganelli: Nuove scoperte sul Dna di due sospetti oltre a Louis Dassilva

Il 3 ottobre 2023, Pierina Paganelli, un’ex infermiera di 78 anni, è stata assassinata a Rimini, e sono stati isolati tre profili genetici sul luogo del delitto. Il primo appartiene a Louis Dassilva, un 34enne attualmente detenuto, ritenuto responsabile dell’omicidio. Gli altri due profili sono stati scoperti dal professor Emiliano Giardina, consulente nominato dal tribunale per vagliare le evidenze. Le tracce di Dassilva sono state trovate su un coltello da cucina e un paio di pantaloni che indossava il giorno dell’omicidio.

Le nuove tracce isolate includono un profilo presente sul muro dello scantinato dove è avvenuto l’omicidio e un altro sulla gonna della vittima. Il professor Giardina ha richiesto ulteriori 45 giorni per identificare gli autori di questi profili. Le prime ipotesi suggeriscono che il Dna sulla gonna potrebbe appartenere a un operatore del 118, mentre quello sul muro potrebbe essere stato lasciato da un residente in un periodo precedente all’omicidio. Non si esclude nemmeno un confronto con il Dna di Loris Bianchi.

Roberta Bruzzone, criminologa e consulente della difesa di Dassilva, ha dichiarato che, a suo avviso, il Dna di Dassilva non sarebbe presente sulla scena del crimine. Questo secondo la Bruzzone ha reso Louis ottimista riguardo alla situazione, sostenendo che ha sempre sostenuto la propria innocenza e la coerenza delle sue dichiarazioni.

L’omicidio di Pierina Paganelli è avvenuto intorno alle 22:15, mentre stava rientrando dopo un incontro di preghiera. Louis Dassilva, marito di Valeria Bartolucci e amante di Manuela Bianchi, nuora della vittima, è stato arrestato per l’omicidio. Le indagini hanno suggerito che Dassilva avrebbe potuto compiere il delitto per proteggere il suo matrimonio, poiché Pierina era a conoscenza della sua relazione con Manuela ed avrebbe parlato della questione con altri familiari.

L’omicidio ha suscitato grande attenzione mediatica e continua a essere oggetto di indagini approfondite da parte delle autorità competenti.