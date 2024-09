Omicidio di Pierina Paganelli: Louis Dassilva Interrogato Nuovamente dagli Inquirenti

Louis Dassilva è l’unico sospettato nell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023. Il 34enne metalmeccanico è stato convocato dagli inquirenti il 16 settembre e interrogato in carcere il 17 settembre per chiarire alcune contraddizioni nelle sue precedenti dichiarazioni e per risolvere punti ancora oscuri riguardo all’evento. Nonostante ciò, Dassilva ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, come spiegato dal suo avvocato, Andrea Guidi, a causa di un quadro probatorio che non risulta completo.

Le indagini si sono concentrati su figure vicine alla vittima, come la nuora Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci. Quest’ultima ha accusato Bianchi di aver influenzato negativamente il marito, mentre Bianchi ha risposto alle accuse, affermando di non essere manipolatrice. Gli inquirenti sostengono che l’omicidio possa essere stato motivato da una relazione clandestina di Dassilva con Bianchi, della quale Paganelli era a conoscenza. Questo aspetto complica ulteriormente la situazione, suggerendo una possibile dinamica di protezione del matrimonio di Dassilva con Bartolucci.

Il caso ha accumulato tensione mediatica, evidenziata dai confronti pubblici tra le due donne. L’omicidio è avvenuto mentre Paganelli rientrava da un incontro di preghiera; fu colpita con 29 coltellate in un attacco premeditato. La Procura di Rimini ha confermato di possedere nuovi elementi che stringerebbero ulteriormente il cerchio attorno a Dassilva, il quale continua a mantenere il silenzio in questa fase delle indagini.

Il Tribunale del Riesame ha già negato la scarcerazione dell’indagato, lasciando aperta la questione sulla sua eventuale responsabilità penale. Tuttavia, per il favorito dagli inquirenti, il cammino verso la giustizia è ancora lungo e complesso, in attesa di sviluppi futuri e di nuove prove che potrebbero emergere. La situazione legale di Dassilva rimane incerta, mentre il personale coinvolto nel caso continua a seguire le tracce delle sue dichiarazioni.

Il caso di Pierina Paganelli evidenzia non solo una tragica perdita di vita, ma anche le complessità relazionali e le potenziali motivazioni che possono alimentare atti così violenti.