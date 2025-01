Omicidio di Pierina Paganelli: La Voce Misteriosa della Videocamera del Garage

La sera dell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 novembre 2023 a Rimini, una telecamera di sicurezza ha registrato l’audio del delitto. Sebbene non siano state catturate immagini dell’aggressione, l’audio comprende le urla della vittima, 78enne, seguite da suoni inquietanti, ritenuti rantoli. La Procura sospetta che questi suoni possano appartenere a Louis Dassilva, 35enne attualmente indagato per l’omicidio.

Il registratore audio, installato in un box dell’autorimessa di via del Ciclamino, ha catturato i tormentati suoni dell’evento. Durante una puntata di Quarto Grado, sono stati trasmessi brevi stralci audio di questi rumori, i cui dettagli sono oggetto di analisi da parte del perito fonico Marco Perino, noto per aver lavorato sul caso della strage di Erba. La Procura è convinta che, dopo le urla di Pierina, si possa sentire la voce dell’assassino, potenzialmente identificabile come Louis Dassilva.

Nel frattempo, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso degli avvocati di Dassilva contro la custodia cautelare, sostenendo che l’uomo ripreso dalla telecamera non fosse lui, ma un vicino, Emanuele Neri. Gli avvocati hanno citato altre registrazioni video come prova, cui non è seguita la dovuta considerazione nel dispositivo di arresto. Sebbene la difesa abbia ottenuto un rinvio della decisione al Riesame, Dassilva rimarrà in carcere.

Nonostante le indagini siano in corso, al momento non ci sono prove concrete come il Dna di Dassilva sulla scena del crimine, rendendo la situazione dell’indagine incerta.