Omicidio di Pierina Paganelli: Assente il DNA di Louis Dassilva nei Risultati della Perizia

Sul luogo dell’omicidio di Pierina Paganelli e sul suo corpo non ci sono tracce di Dna di Louis Dassilva. Questo è quanto ha stabilito la perizia condotta dal professor Emiliano Giardina, incaricato dal gip di Rimini, Vinicio Cantarini. Nonostante l’analisi di almeno 34 elementi e la mancanza di tracce biologiche riconducibili a Dassilva, gli investigatori non considerano questo risultato una svolta chiara nel caso. Si attende infatti un incidente probatorio, previsto per febbraio, riguardante le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Il Dna di Dassilva è stato riscontrato solo su un coltello da cucina e su una tuta da ginnastica trovati nella sua abitazione. Nessun altro profilo genetico è stato isolato, il che alimenta ulteriori interrogativi. Louis Dassilva, metalmeccanico senegalese di 34 anni, è l’unico indagato per l’omicidio di Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023, e si trova in carcere dal 16 luglio. La difesa di Dassilva, rappresentata dall’avvocato Riario Fabbri, ha dichiarato che presenterà richiesta di scarcerazione solo se l’incidente probatorio sul filmato della farmacia darà esito negativo. Tale prova è fondamentale per determinare se l’uomo visto dalle telecamere sia effettivamente Dassilva, come sostenuto dalla Procura.

In un contesto parallelo, il 30 dicembre, alcuni ladri si sono introdotti nell’abitazione di Pierina Paganelli, portando via una cassaforte. Il figlio della vittima, Giuliano Saponi, ha dato l’allerta dopo aver notato che i sigilli della polizia giudiziaria erano stati rimossi. Le indagini sul furto sono in corso e potrebbero avvalersi di immagini di sorveglianza di un vicino.

In sintesi, la perizia sul Dna di Louis Dassilva non ha fornito evidenze decisive nella risoluzione dell’omicidio di Pierina Paganelli. Le indagini sono ancora in corso e gli sviluppi futuri, in particolare l’incidente probatorio, potrebbero chiarire la situazione.