Omicidio di Nada Cella: I Dubbi del Fratello di Annalucia Cecere e la Possibilità di un Colpevole

“Mia sorella può aver ucciso“, afferma Maurizio Cecere, il fratello di Annalucia Cecere, durante il processo per l’omicidio di Nada Cella. Le sue dichiarazioni sono incisive e non risparmiano critiche nei confronti della sorella, descrivendola come una persona capace di grande cattiveria se contraddetta. Maurizio ha ipotizzato che, se Nada avesse risposto male a Annalucia, questa potrebbe aver reagito in modo violento. Durante il dibattimento, ha rivelato che Annalucia, dopo la riapertura delle indagini, affermò di non essere stata lei a commettere l’omicidio e si sarebbe rifiutata di usare il proprio telefono per paura di essere intercettata, contattandolo invece tramite telefoni altrui.

In aula ha testimoniato anche Adelmo Roda, ex fidanzato di Annalucia, descrivendola come “possessiva e gelosa” rendendo difficile ragionare con lei quando si arrabbiava. Nel processo per l’omicidio di Nada Cella, oltre ad Annalucia, è coinvolto Marco Soracco, accusato di favoreggiamento. Inizialmente era indagata anche Marisa Bacchioni, madre di Soracco, ma è stata esclusa dal processo per incapacità irreversibile.

Il delitto, avvenuto il 6 maggio 1996, ha colpito l’Italia: Nada Cella, segretaria nello studio di Soracco, è stata assassinata con quindici colpi alla testa e ulteriori ferite al pube. L’arma del delitto non è mai stata trovata. Gli investigatori sospettano che Annalucia abbia ucciso Nada per gelosia, poiché aspirava a occupare il suo posto di lavoro e nutriva sentimenti per Soracco, che è accusato di aver coperto l’imputata.