Omicidio di Liliana Resinovich: Sebastiano Visintin dall’Austria smentisce la fuga e tace sul suo ritorno

Sebastiano Visintin si trova attualmente in Carinzia, Austria, a tre anni dalla morte della moglie, Liliana Resinovich, per la quale è sotto indagine con un avviso di garanzia per omicidio. Nonostante ciò, Visintin dichiara di essere sereno e riconosce che il marito di una vittima è normalmente il sospettato principale. Recentemente, la Polizia Scientifica ha perquisito la sua casa per otto ore alla ricerca di prove collegabili alla scomparsa di Liliana.

In un’intervista al quotidiano La Repubblica, Visintin spiega di fare gite settimanali e che il suo soggiorno in Carinzia non è una fuga. Sottolinea che non è preoccupato per le indagini, affermando che le verifiche sono state condotte in modo minuzioso e non si aspettava di essere l’unico a essere indagato. Riguardo alla questione di essere ascoltato dai magistrati, dice di non avere intenzione di “fare il primo passo”.

Visintin si difende anche da voci secondo cui sarebbe partito per sfuggire a pressioni, affermando che frequenta la Carinzia da trent’anni, anche con la moglie. Esprime nostalgia per Liliana, ricordando i tanti luoghi visitati insieme e confessando che la sua mancanza è talmente intensa da farlo sentire quasi come se non respirasse.

Infine, precisa che il suo rientro a Trieste dipenderà dalle condizioni meteorologiche, indicando che, se ci saranno belle giornate, potrebbe prolungare la sua permanenza in Austria.