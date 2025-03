Omicidio di Liliana Resinovich: Capelli sul Cadavere e Caccia al DNA dell’Assassino

Peli e capelli sono i dettagli cruciali che potrebbero riaprire il caso di Liliana Resinovich, originariamente considerato un suicidio e ora ritenuto un omicidio. La super perizia condotta dall’anatomopatologa forense Cristina Cattaneo ha rivelato la presenza di “elementi piliferi” sugli indumenti e sui sacchetti che avvolgevano il corpo della 63enne, trovata morta a Trieste il 5 gennaio 2022. Secondo il procuratore Federico Frezza, potrebbero esserci tracce di DNA esterno che potrebbero rivelare l’identità dell’assassino. La nuova analisi mette in discussione l’ipotesi del suicidio, aprendo la strada a un nuovo inchiesta per omicidio.

La perizia ha anche indicato che la morte di Liliana è stata causata da asfissia meccanica esterna e lesioni contusive al capo e ad altre parti del corpo. Ciò suggerisce una “dinamica omicidiaria”. Sebbene ci siano state speculazioni sullo spostamento del corpo, gli esperti affermano che il cadavere è rimasto nello stesso luogo in cui è stato ritrovato.

Inoltre, l’indagine ha chiarito che Liliana potrebbe essere morta il 14 dicembre 2021, il giorno della sua scomparsa. Le nuove indagini sono sotto la direzione del pubblico ministero Ilaria Iozzi, che dovrà assegnare nuovi incarichi per identificare il DNA trovato. La super perizia suggerisce che Liliana ha lottato con il suo aggressore, che l’ha colpita in modo violento, come indicato dai segni di contusioni cerebrali. La situazione resta quindi complessa e in continua evoluzione.