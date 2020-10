Una seduta da uno psicologo per una crisi di pianto dopo anni di interventi chirurgici per stabilizzare le vertebre. I genitori di Antonio De Marco, reo confesso del duplice omicidio di Daniele De Santis e di Eleonora Manta, avevano intuito il disagio del figlio.

E lo avevano spronato affinché accettasse un supporto da parte di uno psicologo. Ma dopo una sola seduta, avvenuta pochi mesi fa, De Marco rifiutò qualsiasi tipo di aiuto esterno. Retroscena inediti sulla vita del 21enne che delineano un profilo sempre più chiaro dell’assassino di via Montello.

Dall’aggressione alla cattura dell’assassino: videoricostruzione del duplice omicidio di Lecce in riproduzione….

“Sì sono andato da una psicologo. Per un giorno. Più per accontentare i miei genitori, per il fatto magari che avevo avuto l’intervento”, confessa il giovane nel corso dell’interrogatorio davanti al gip Michele Toriello, alla pm Maria Consolata Moschettini e ai suoi avvocati difensori Andrea Starace e Giovanni Bellisario.

Ed è proprio uno dei suoi legali, nella parte conclusiva dell’interrogatorio, a chiedere ad Antonio di fornire chiarimenti sulla sua breve esperienza con uno psicologo. Un aiuto, un supporto a distanza di sette anni dal primo intervento chirurgico. L’ultima operazione è stata nel 2019 ed è quella con cui De Marco ha risolto definitivamente il problema.

Su un ragazzo così giovane e vulnerabile, probabilmente, simili limitazioni potrebbero averne condizionato la crescita, “sminuendolo come persona”. Un dubbio che l’avvocato pone ad Antonio nel carcere di Borgo San Nicola davanti agli inquirenti: “Sminuito come persona? “Penso di no”, ribatte lui. Eppure, da tempo, i suoi genitori avevano intuito un certo disagio.

Probabilmente legato agli interventi chirurgici che ne avrebbero condizionato l’umore, alimentato i silenzi e acuito la sua difficoltà ad interagire con chi aveva attorno. Così avevano convinto Antonio a cercare un supporto psicologico per superare quel momento no: “Sì, poi ho avuto anche una crisi di pianto e allora anche per quello… loro l’hanno associata all’intervento”, ammette il giovane. E “per un solo giorno” va da uno specialista. Poi, però, Antonio rifiuta qualsiasi sostegno.

Ripiomba nel suo mondo e si chiuse sempre più in se stesso. In casa. Da solo. E ritornano le difficoltà. “Avevo delle crisi in cui scoppiavo a piangere all’improvviso”, conferma al giudice. Prima di pianificare e compiere il duplice delitto.





