Omicidio di Jhoanna Nataly Quintanilla: il video incriminante di Pablo Gonzalez

Pablo Gonzalez Rivas, 48 anni, è accusato di aver ucciso la sua compagna, Jhoanna Nataly Quintanilla, e di essersi sbarazzato del suo cadavere. Un video di sorveglianza mostra Gonzalez mentre trascina un borsone pesante e lo carica sulla sua auto la notte tra il 24 e il 25 gennaio a Milano. Questo filmato è diventato una prova chiave contro di lui, portandolo in carcere con l’accusa di omicidio.

Il video mostra la sequenza dei suoi movimenti: dopo aver lasciato l’abitazione, torna più volte e, infine, appare con un borsone pesante. Secondo il giudice d’inchiesta, questo è il momento in cui si attiva per liberarsi del corpo di Jhoanna dopo averla uccisa. Gonzalez Rivas ha dichiarato agli investigatori che la morte della donna sarebbe stata accidentale, in quanto volevano fare un gioco erotico, e avrebbe affermato di averle rotto il collo. In un primo momento, aveva sostenuto che Jhoanna si fosse allontanata volontariamente.

Gonzalez Rivas ha confessato di aver abbandonato il corpo il 25 gennaio, in un’area non specificata dell’hinterland milanese. Non è stato in grado di indicare precisamente il luogo, ma ha riferito di aver fatto uso della tangenziale. Nel frattempo, le indagini continuano, e i carabinieri stanno esaminando il monolocale dove la coppia viveva da sei anni. Il giudice ha convalidato il suo arresto con l’accusa di omicidio volontario aggravato, sottolineando il rischio di fuga, poiché l’uomo aveva progettato di partire per Lisbona senza la compagna.