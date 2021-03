FAENZA – “Il problema non è babbo. Il problema è Barbieri Pierluigi”, il sicario, reo confesso per il delitto di Ilenia Fabbri, uccisa con un colpo alla gola nella sua casa. A dirlo, ai microfoni di Mattino Cinque, è la figlia della donna, Arianna Nanni, che nei giorni scorsi ha ricevuto una lettera dal padre – in carcere con l’accusa di essere il mandante – in cui lui dice di non avere voluto uccidere l’ex moglie ma solo spaventarla.

“Mi ha scritto una lettera – spiega alla trasmissione di Canale 5 – in cui mi dice che mi vuole tanto bene. Io so che non la voleva ammazzare. Lui me l’ha detto – aggiunge – Ha sbagliato a fare questa cosa per farle paura ma il problema non è babbo. Il problema – conclude la giovane – è Barbieri Pierluigi”.