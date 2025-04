Omicidio di Gioacchino Vaccaro a Partinico: La testimonianza di un testimone chiave

A Partinico, il 30 marzo, Gioacchino Vaccaro è stato aggredito e successivamente è morto. Una testimone anonima ha raccontato che, mentre stendeva i vestiti, ha osservato una violenta rissa in cui parteciparono uomini e donne delle famiglie Vaccaro e Failla. Ha specificato di non aver visto armi e che le mogli cercavano di separare i contendenti. Secondo la versione iniziale, Vaccaro sarebbe sceso in strada per difendere il figlio, su richiesta della moglie Benedetta, dopo che uno dei fratelli Failla aveva suonato il clacson per invitarli a farsi da parte. Nonostante Benedetta avesse fatto spazio, Vaccaro avrebbe urlato al conducente di andare più piano, provocando l’aggressione dei Failla. Dopo il combattimento, Vaccaro e il figlio avevano dolori, ma solo Gioacchino si è sentito male. Trasportato al pronto soccorso, è deceduto poco dopo.

I fratelli Failla si sono presentati alle autorità per fornire la loro versione, affermando che era stato Vaccaro a prima aggredirli e che si erano solo difesi. Sono stati accusati di omicidio preterintenzionale e attenderanno l’udienza di convalida del loro arresto il 1° aprile. La scena dell’aggressione sarebbe stata registrata dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero chiarire ulteriormente la verità dei fatti.