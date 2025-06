Omicidio di Coatti: arrestati i sospetti in Colombia

In Colombia, sono state arrestate quattro persone, tutte colombiane, accusate di essere coinvolte nell’omicidio di Alessandro Coatti, un biologo molecolare italiano di 38 anni. I resti di Coatti erano stati trovati all’inizio di aprile in una valigia a Santa Marta, dove era arrivato pochi giorni prima. Si sospetta che Coatti sia stato adescato tramite un’app di incontri da criminali con l’intento di derubarlo, e che sia stato drogato, stordito e successivamente ucciso. Gli investigatori ipotizzano che sia stato smembrato per ostacolare le indagini e camuffare l’identificazione degli autori del delitto.

Le autorità hanno ottenuto informazioni cruciali collaborando con l’ambasciata italiana a Bogotà e analizzando i suoi spostamenti attraverso approfondimenti informatici. Coatti, che aveva studiato neuroscienze nel Regno Unito e lavorato per la Royal Society of Biology, era in Colombia come turista dal 3 aprile ed era scomparso il giorno successivo. Dopo alcuni giorni, sono stati rinvenuti ulteriori resti in diversi punti della città.

La ricostruzione degli eventi è emersa tramite le indagini, rivelando che il 4 aprile Coatti aveva lasciato l’hotel per incontrare una persona contattata su un’app di incontri, apparentemente un gruppo criminale che adescava turisti, drogandoli per rubarli. Non è ancora chiaro come si sia passati dal furto all’omicidio. Secondo le indagini, la polizia ha individuato un edificio abbandonato a Santa Marta dove si sospetta sia avvenuto l’omicidio, rinvenendo tracce di sangue e indizi che corroborerebbero la tesi dell’omicidio violento, con traumi sul corpo di Coatti.

Fonte: tg.la7.it