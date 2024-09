Omicidio Denis Bergamini: Nuove Rivelazioni su Soffocamento e Investimento

Recenti sviluppi nel caso di Denis Bergamini, calciatore del Cosenza Calcio deceduto nel 1989, hanno portato a una nuova interpretazione della sua morte, dopo 35 anni di incertezze. I pubblici ministeri della Procura di Castrovillari hanno concluso che il decesso non sia stato il risultato di un incidente stradale, come inizialmente riportato, ma piuttosto di “asfissia meccanica violenta”.

Il 18 novembre 1989, il corpo di Bergamini fu ritrovato vicino alla Statale 106 a Roseto Capo Spulico. Allora si pensava a un suicidio, sostenendo che il calciatore fosse stato investito da un camion guidato da Raffaele Pisano. Tuttavia, nel 2017, analisi medico-legali hanno suggerito una causa di morte differente. Isabella Internò, ex fidanzata di Bergamini, è stata coinvolta nel caso ed è attualmente accusata di omicidio volontario.

Durante un’udienza del 19 settembre, il pm Luca Primicerio ha ribadito che le dichiarazioni di Internò e Pisano non siano veritiere. Secondo il magistrato, Bergamini era già deceduto prima che il camion lo colpisse, contrariamente a quanto affermato dai due. Gli esami condotti nel 2017 hanno rivelato che il corpo del calciatore mostrava segni di asfissia, compatibili con l’uso di un oggetto morbido, come una sciarpa o un sacchetto, che non avrebbe lasciato segni visibili sul collo.

Questo nuovo quadro investigativo segna una svolta significativa nel corso della vicenda, che ha interessato non solo gli appassionati di sport, ma anche l’opinione pubblica italiana. Sostenitori del Cosenza Calcio hanno continuato a chiedere giustizia, manifestando la loro ferma convinzione nella necessità di chiarire le circostanze della morte di Bergamini.

Le indagini sono state ampliate, e 101 prelievi sono stati effettuati per chiarire ulteriormente gli eventi che hanno preceduto la sua morte. L’interesse per il caso è rimasto vivo nel corso degli anni, con nuovi elementi che continuano a emergere e a mettere in discussione la narrazione ufficiale degli eventi di quel tragico giorno. La verità sull’omicidio di Denis Bergamini è quindi più vicina a essere svelata, portando speranza a chi cerca giustizia per il calciatore scomparso.