Omicidio Charlie Kirk: shock negli USA e reazioni politiche

Charlie Kirk, attivista politico conservatore e fondatore di Turning Point USA, è stato ucciso da colpi di arma da fuoco mentre parlava a un evento all’università dello Utah. Kirk, operato d’urgenza, non è sopravvissuto. Il presidente statunitense Donald Trump ha confermato la notizia sui social e ha ordinato che le bandiere siano esposte a mezz’asta in memoria di Kirk, definito un “patriota”.

L’FBI ha arrestato un sospetto, ritenuto il presunto assassino, che avrebbe sparato da un edificio distante circa duecento metri. Il governatore dello Utah ha descritto l’atto come un “omicidio politico”. Kirk, un sostenitore di Trump, contava milioni di seguaci sui social media ed era noto per il suo impegno a favore di idee conservatrici e contro le teorie del cambiamento climatico.

Politici di vari schieramenti hanno espresso le proprie condoglianze. Trump ha parlato di Kirk come di un “bravissimo ragazzo”, mentre il premier israeliano Netanyahu ha sottolineato la sua lotta per la verità e la libertà. Anche la premier italiana Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini hanno condannato l’accaduto, definendolo una ferita profonda per la democrazia.

Un video circolato sui social mostra il momento in cui Kirk viene ferito, mentre stava parlando del tema delle gang. La situazione è ulteriormente complicata da alcuni messaggi sospetti pubblicati online prima dell’evento, in cui si facevano riferimenti a un possibile attacco.