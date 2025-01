Omicidio Bergamo, presunto killer di Tunkara è richiedente asilo: chi è Sadate

Djiram Sadate è il presunto autore dell’omicidio di Mamadi Tunkara, un vigilante gambiano di 36 anni ucciso a Bergamo. Sadate è un richiedente asilo che ha presentato la sua prima richiesta nel 2019 a Palermo, ma questa è stata negata. Nel settembre scorso ha ripresentato la domanda a Bergamo. Non ha precedenti penali e si stava preparando per conseguire un diploma di licenza media superiore tramite un corso serale, con l’intento di trovare un lavoro e stabilirsi nel paese in modo regolare.

Prima di trasferirsi in Italia, Sadate ha vissuto in Germania e ha intrattenuto una relazione con una donna italiana, con la quale ha convissuto fino a poco tempo fa. È emerso che questa relazione potrebbe avere un legame significativo con l’omicidio di Mamadi Tunkara. Le indagini stanno cercando di chiarire la dinamica di quanto accaduto e il ruolo che Sadate ha avuto nella vicenda.

Mamadi Tunkara, la vittima, era un vigilante di origine gambiana, legato alla comunità immigrata. La sua morte violenta in pieno centro a Bergamo ha suscitato shock e preoccupazione tra i residenti e ha messo in evidenza questioni più ampie riguardanti la sicurezza e l’integrazione degli immigrati nel tessuto sociale italiano. L’atteggiamento delle istituzioni e della società civile nei confronti dei richiedenti asilo e dei migranti è stato messo in discussione, in un contesto in cui si registrano già tensioni legate all’immigrazione.

Attualmente, Sadate è stato arrestato e le autorità stanno continuando a investigare per ricostruire gli eventi antecedenti e scoprire ulteriori dettagli sull’omicidio. Gli inquirenti stanno cercando di comprendere le motivazioni che hanno portato a questo gesto estremo e se ci siano state precedenti tensioni o conflitti tra Sadate e la vittima. Questo caso ha sollevato anche interrogativi sulle politiche di accoglienza in Italia e sull’integrazione dei richiedenti asilo, evidenziando la complessità delle esperienze migratorie e le conseguenze drammatiche che possono derivare da relazioni personali e conflitti.