Due persone sono state arrestate dai carabinieri per l’omicidio di Joseph Fedele, 67 anni, trovato morto il 21 ottobre scorso in un fossato di frazione Calvo a Ventimiglia.

Si tratta di Domenico Pellegrino, 27 anni, e Girolamo Condoluci, 44, entambi di Bordighera. Il primo è considerato autore dell’omicidio, il secondo è accusato di favoreggiamento.

Domenico è il figlio di Giovanni Pellegrino, condannato in via definitiva per associazione di stampo mafioso assieme ai fratelli Roberto e Maurizio. I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Genova su richiesta della Procura distrettuale antimafia di Genova.