Un uomo di 90 anni è stato trovato morto nel suo appartamento in via Tripoli 4, nel quartiere Santa Rita, questo pomeriggio. E’ stato ferito a morte con un coltello da cucina. I carabinieri sono sul posto per ricostruire che cosa sia accaduto.

Il palazzo di via Tripoli 4 dove è avvenuto l’omicidio

L’uomo, che non era sposato e abitava da solo, è stato ritrovato in cucina nel suo appartamento al quinto piano. È stato ferito a coltellate, un fendente lo ha colpito alla nuca. L’allarme è stato dato da alcuni vicini di casa che hanno sentito le urla dell’anziano e hanno avvertito il 112.

Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo e il comandante provinciale Francesco Rizzo. Gli investigatori non hanno trovato segni di effrazione e l’appartamento non è stato messo a soqquadro: è possibile, dunque, che la vittima conoscesse il suo assassino.