Omicidio a Spoleto, trovato un cadavere in un sacco nero

Un omicidio brutale ha scosso la città di Spoleto. È stato trovato un cadavere in un sacco nero della spazzatura nei giardini pubblici del rione Casette, identificato come quello di Bala Sagor, noto come Obi, un giovane di 21 anni originario del Bangladesh. Obi era scomparso e i familiari avevano denunciato la sua sparizione.

Il giovane risiedeva a Baiano di Spoleto e lavorava come aiuto cuoco in un ristorante. Dopo l’ultimo avvistamento, il suo telefono era risultato spento. Il corpo è stato rinvenuto la sera di lunedì, quando un residente ha notato il sacco abbandonato. All’interno, gli investigatori hanno trovato resti umani smembrati, descrivendo la scena come di “inaudita brutalità”. Accanto al sacco è stata rinvenuta una bicicletta elettrica, presumibilmente di proprietà di Obi, ora sotto sequestro.

Immediatamente sono intervenuti i carabinieri e il personale specializzato. La salma era in condizioni tali da richiedere una lunga ispezione dell’area per cercare ulteriori resti. I primi rilievi indicano che l’omicidio potrebbe essere stato perpetrato con un’arma da taglio.

È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause della morte e verificare se l’omicidio sia avvenuto nel luogo di ritrovamento o altrove. Un secondo sacco è stato ritrovato nell’area, su cui i carabinieri stanno concentrando le indagini.

Obi viveva a Spoleto e la sua morte ha sconvolto la comunità bengalese locale. Le autorità stanno acquisendo le registrazioni delle videocamere di sorveglianza per identificare i responsabili del trasporto e dell’abbandono del sacco.