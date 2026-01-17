Omicidio a Spezia

Zouhair Atif, uno studente di 19 anni, ha ammesso le proprie responsabilità nell’uccisione del compagno di scuola Abanoud ‘Abu’ Youssef, 18 anni, durante un interrogatorio alla questura della Spezia. Atif ha spiegato il motivo del suo gesto e successivamente è stato condotto nel carcere di San Andreino con l’accusa di omicidio.

Il pubblico ministero valuterà se contestare anche l’aggravante della premeditazione, poiché Atif aveva portato il coltello da casa. Il direttore generale dell’Ufficio scolastico della Liguria ha disposto un’ispezione all’istituto tecnico Einaudi-Chiodo della Spezia, dove si è verificato l’incidente. Il ministro Valditara parteciperà a un Comitato per l’ordine e la sicurezza disposto dalla prefettura.

La motivazione dell’omicidio sembra essere legata a una questione personale: Abu Youssef era amico d’infanzia della ragazza che Atif frequenta e aveva condiviso delle foto di quando erano bambini. Atif non tollerava queste attenzioni verso la sua fidanzata. I due avevano già litigato in precedenza a causa di questo.

Abu Youssef è stato colpito da una coltellata di oltre 20 centimetri che gli ha perforato il fegato e spappolato la milza, causando un’emorragia che ha portato a un arresto cardiaco. Il ragazzo è morto poco prima delle 20:00. Era uno studente timido, solare e gentile che voleva diventare elettricista e lavorava come cameriere in una pizzeria per aiutare la sua famiglia.

Anche Atif è stato descritto come un buon studente, ma con un carattere più chiuso e duro. Alcuni sostengono che amasse i coltelli e che fosse facile da infiammare, ma queste affermazioni devono essere verificate. Le indagini sono in corso e la politica è divisa sulle nuove norme da invocare. Il vescovo della Spezia ha espresso il desiderio di giustizia e di risposte pronte ed efficaci per garantire la sicurezza, senza lasciare spazio al desiderio di vendetta.