Omicidio a Saronno: Arrestata la nuora di Romolo Baldo

Elena Pagani, 41 anni, è stata arrestata con l’accusa di omicidio dopo il ritrovamento del corpo del suocero, Romolo Baldo, 86 anni, nella sua abitazione a Saronno, provincia di Varese. La donna viveva con il marito e il suocero nella stessa struttura in via Pio XI. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, Elena è stata trovata con un coltello in mano, presumibilmente l’arma del delitto. Gli inquirenti stanno svolgendo indagini approfondite sull’accaduto. Le informazioni sono in fase di aggiornamento.

