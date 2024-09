Omicidio a Santa Marinella: Arrestato il Presunto Killer di una Donna di 52 Anni

Lunedì 9 settembre, Angelo Grassi, un romano di 52 anni, è stato trovato morto nella sua casa a Santa Marinella, una località balneare vicino Roma. Il cadavere è stato scoperto dagli agenti delle forze dell’ordine in un appartamento del quartiere dei Fiori, dove il corpo giaceva sul pavimento in un avanzato stato di decomposizione, visibile dalla forte puzza che aveva messo in allerta i vicini.

Le indagini hanno immediatamente rivelato segni di violenza, con lividi, escoriazioni e sangue sui vestiti e sul pavimento, confermando che si trattava di un omicidio. L’autopsia ha stabilito che Grassi è morto in seguito a una colluttazione, ma non è ancora chiaro se sia stato aggredito con un oggetto contundente, né la data esatta del delitto.

Le forze dell’ordine hanno esaminato le registrazioni delle telecamere di sicurezza nelle vicinanze, identificando l’ultima persona ad entrare e uscire dall’appartamento della vittima. Si è così giunti a un sospettato: l’ex coinquilino di Grassi, che è stato fermato nella notte del 10 settembre, mentre gli inquirenti stanno cercando di capire se ci siano altre persone coinvolte nel delitto. È emerso che entrambi gli uomini potrebbero essere stati ubriachi al momento dell’omicidio.

Angelo Grassi viveva a Santa Marinella da diversi anni e frequentava il SerD della zona, il che ha indirizzato gli investigatori in quel particolare ambiente. Le indagini proseguono, con i carabinieri e la procura che continuano a raccogliere prove e testimonianze per gettare luce su quanto accaduto.

Il caso ha sollevato preoccupazione nella comunità locale, che si è vista colpita da un omicidio violento in una zona normalmente tranquilla. Le autorità continuano a monitorare la situazione, con l’intento di garantire la sicurezza ai cittadini e prevenire futuri crimini.

In conclusione, la morte di Angelo Grassi rappresenta un tragico episodio che ha scosso Santa Marinella, dando avvio a indagini approfondite nel tentativo di assicurare alla giustizia il responsabile di questo crimine brutale.