Omicidio a San Benedetto del Tronto, arrestati tre ragazzi

Tre giovani sono stati arrestati oggi, domenica 16 marzo, per l’omicidio di Amir Bhenkarbush, un 24enne sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Tra gli arrestati figurano un italiano e un romeno, entrambi amici della vittima. Il romeno ha già un’accusa di tentato omicidio pendente per un episodio risalente al 2023, che coinvolgeva la stessa vittima, ed è attualmente sotto processo a Teramo. Il terzo arrestato è un giovane italiano di Grottammare.

Le indagini, condotte dai carabinieri di San Benedetto e dagli investigatori di Ascoli Piceno, sono coordinate dalla Procura di Ascoli Piceno. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire le dinamiche dell’evento e il coinvolgimento dei tre arrestati. Le accuse formulate includono, oltre a quella di rissa aggravata, omicidio, tentato omicidio e lesioni. Il locale dove è iniziata la lite è stato sequestrato per le indagini.

In relazione all’omicidio, si sta ancora cercando il coltello usato per uccidere Amir. Tuttavia, nelle immediate vicinanze del luogo della lite, è stato rinvenuto un grosso coltello da cucina a forma di mannaia, utilizzato per ferire gli altri coinvolti nella rissa. Le indagini continuano con l’obiettivo di fare piena luce sui fatti accaduti e sulla responsabilità dei tre giovani arrestati.