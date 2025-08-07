Omicidio a Prizzi: Francesco Dino accoltellato davanti a un bar

Un tragico evento ha scosso la comunità di Prizzi, vicino a Palermo, con il delitto di un uomo di 57 anni, Francesco Dino. L’aggressione è avvenuta giovedì mattina davanti a un bar nella frazione di Filaga, dove il sospetto, un 27enne vicino di casa della vittima, lo ha colpito con un coltello.

Secondo quanto riportato, la violenza sarebbe esplosa al culmine di una lite. Dopo essere stato colpito, Dino ha cercato di allontanarsi, ma è crollato davanti a una pizzeria, dove alcuni familiari hanno subito allertato i soccorsi. Nonostante l’intervento di un elisoccorso, le ferite erano mortali e l’uomo è deceduto durante il trasferimento all’ospedale Civico di Palermo.

Le autorità hanno immediatamente avviato le ricerche del presunto assassino, che si è dato alla fuga dopo l’aggressione. La famiglia di Dino ha fornito dettagli agli investigatori, che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per raccogliere ulteriori informazioni.

Il giovane, già noto per alcuni alterchi con la vittima, aveva avuto una precedente aggressione nei confronti di Dino alcune settimane fa, suscitando già preoccupazioni tra i residenti. I carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi e altri reparti specializzati sono attivamente coinvolti nelle indagini per localizzare il sospetto. Le tensioni tra i due risalgono a diversi episodi di conflitto, che hanno portato anche a denunce reciproche.