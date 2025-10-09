Omicidio a Pescara: ex marito spara e uccide Clelia Mancino

Una tragedia ha colpito Lettomanoppello, in provincia di Pescara, dove una donna di 66 anni, Clelia Mancino, è stata uccisa a colpi di pistola dal suo ex marito. L’omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio, in prossimità di una farmacia.

L’ex marito, Antonio Mancini, di 70 anni e con un passato da detenuto, è stato arrestato poco dopo dai carabinieri in un bar di Turrivalignani. Qui si era barricato continuando a sparare, ma fortunatamente non ha ferito nessuno durante l’episodio.

Si segnala che i due erano separati da diversi anni.