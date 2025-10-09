19.7 C
Roma
giovedì – 9 Ottobre 2025
Attualità

Omicidio a Pescara: ex marito spara e uccide Clelia Mancino

Da StraNotizie
Omicidio a Pescara: ex marito spara e uccide Clelia Mancino

Una tragedia ha colpito Lettomanoppello, in provincia di Pescara, dove una donna di 66 anni, Clelia Mancino, è stata uccisa a colpi di pistola dal suo ex marito. L’omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio, in prossimità di una farmacia.

L’ex marito, Antonio Mancini, di 70 anni e con un passato da detenuto, è stato arrestato poco dopo dai carabinieri in un bar di Turrivalignani. Qui si era barricato continuando a sparare, ma fortunatamente non ha ferito nessuno durante l’episodio.

Si segnala che i due erano separati da diversi anni.

Articolo precedente
Sucic ambizioso: la Croazia e l’Inter verso grandi traguardi
Articolo successivo
Elezioni in Toscana: come si prepara il voto elettorale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.