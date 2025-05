Omicidio a Palermo: uomo accoltellato in viale dei Picciotti

Un uomo di 48 anni, di origine straniera, è stato accoltellato e ucciso a Palermo, in viale dei Picciotti, mercoledì 21 maggio. La vittima, che viveva in condizioni di disagio insieme ad alcuni cani in un’area abbandonata vicino all’ex macello comunale, è stata colpita almeno sei volte al torace e all’addome. L’allerta è scattata grazie ad altri clochard presenti nelle vicinanze.

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, l’uomo è deceduto poco dopo il suo ritrovamento. Al momento della scoperta, era senza documenti. L’arma del delitto non è stata trovata, ma si sospetta possa essere un coltello.

La polizia di Palermo ha avviato un’indagine, cercando di ricostruire la dinamica dell’omicidio attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Si sta inoltre indagando sul possibile movente del delitto.

La vittima, che condivideva una struttura fatiscente con altri senzatetto, era accompagnata da una donna al momento dell’aggressione. Lei è stata soccorsa e trasportata in ospedale in stato di shock. Gli agenti hanno coinvolto anche il canile municipale per prendersi cura degli animali rimasti. Le indagini proseguono per fare chiarezza sui fatti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it