Omicidio a Palermo, avvocato rinuncia a difendere Maranzano

L’avvocato Rosanna Vella ha deciso di rinunciare al mandato di difesa per Gaetano Maranzano, il ventottenne accusato di aver ucciso Paolo Taormina con un colpo di pistola. La causa principale di questa decisione sono “divergenze insuperabili sulla linea difensiva”.

Maranzano, dopo l’incidente avvenuto all’Olivella, dovrà ora cercare un nuovo legale. Tuttavia, l’avvocato Vella continuerà a gestire tutti gli atti urgenti fino a quando non sarà nominato un sostituto. È importante notare che Rosanna Vella ha già assistito Maranzano e altri familiari in precedenti questioni legali, ma nel caso dell’omicidio di Taormina non si è riusciti a trovare un accordo sulla strategia difensiva.

L’inchiesta intorno all’omicidio di Taormina è complessa e presenta numerosi interrogativi, tra cui il mistero riguardante l’arma utilizzata e la dinamica degli eventi.