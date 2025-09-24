Omicidio a Palau, inchiesta su imprenditore indagato

A Palau, alle 10.30 di questa mattina, inizierà l’accertamento tecnico irripetibile condotto dai carabinieri del Ris di Cagliari in un casolare di proprietà di Emanuele Ragnedda, un imprenditore di 41 anni di Arzachena. Ragnedda è indagato per l’omicidio di Cinzia Pinna, una donna di 33 anni di Castelsardo, scomparsa dalla sera dell’11 settembre. L’ultima volta è stata vista in un locale di Palau insieme a Ragnedda e a un giovane milanese di 26 anni, attualmente indagato per occultamento di cadavere.

Emanuele Ragnedda è figlio di Mario e nipote di Francesco Ragnedda, noti nel settore vinicolo. Ha fondato l’azienda ConcaEntosa, famosa per il Vermentino Disco Volante Igt 2021, che ha raggiunto prezzi elevati sul mercato. Le indagini, coordinate dalla pm di Tempio Pausania Noemi Mancini, si stanno concentrando sugli eventi accaduti tra l’11 e il 12 settembre, quando si sono perse le tracce di Cinzia.

Negli ultimi giorni, i carabinieri hanno sequestrato alcuni telefoni cellulari e un’arma da fuoco, che saranno analizzati. La scomparsa di Cinzia è stata denunciata dai familiari, che hanno avviato immediatamente le ricerche il 12 settembre, coinvolgendo vigili del fuoco, volontari della protezione civile e carabinieri. La sorella di Cinzia ha anche fatto appelli attraverso i social media per sensibilizzare la comunità sulla sua scomparsa.