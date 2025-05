Omicidio a Lamezia Terme: Bruno Di Cello ucciso dal padre Francesco in pieno giorno

Una tragedia familiare è avvenuta a Lamezia Terme, nel quartiere Marinella, dove Bruno Di Cello, un uomo di 30 anni, è stato ucciso dal padre Francesco. L’omicidio si è verificato nella mattinata del 2 maggio, al termine di una lite tra i due. Francesco, dopo aver commesso il delitto, si è costituito alle autorità. Gli agenti del commissariato di polizia e la polizia scientifica sono intervenuti sul luogo per raccogliere prove e indagare sull’accaduto, anche se i dettagli precisi rimangono al vaglio degli investigatori.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava percorrendo una strada a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta quando è stato raggiunto dal padre. Tra di loro è scoppiata una discussione, che ha portato Francesco a sparare colpi contro Bruno, causando fatalmente la sua morte. Sul posto sono presenti macchie di sangue a pochi metri dal veicolo. Francesco ha consegnato l’arma agli agenti, rivelando che era un’ex guardia giurata in pensione e pertanto in possesso di una pistola.

Notizie precedenti indicano che Bruno avesse avuto problemi legali, con precedenti per maltrattamenti nei confronti dei genitori e violazioni degli arresti domiciliari. Questo tragico evento segue un altro dramma familiare avvenuto in provincia di Parma, dove un uomo ha aggredito la moglie e, durante la fuga, ha perso la vita in un incidente stradale. La donna, in gravi condizioni, è stata soccorsa dai vicini dopo che i loro figli hanno dato l’allerta.