Omicidio a Gemona: madre e nuora accusate di premeditazione

Un tragico omicidio ha scosso la comunità di Gemona, avvenuto il 25 luglio, giorno in cui un giovane padre è stato ucciso dalla madre e dalla nuora. Le due donne, Lorena Venier e Maylin Castro Consalvo, avrebbero pianificato il delitto a causa di contrasti familiari e di una proposta di trasferimento in Colombia da parte della vittima, che desiderava partire con la famiglia.

Il conflitto sarebbe emerso in vista della partenza e ha portato alla decisione fatale. Dopo aver commesso l’omicidio, le due donne hanno smembrato il corpo di Alessandro e occultato i resti in un bidone, ricoprendoli di calce viva. Durante gli interrogatori, Lorena ha descritto l’atto come “mostruoso”, ma ha riconosciuto la sua responsabilità.

Entrambe le accusate rischiano di dover affrontare l’accusa di omicidio premeditato. La madre è stata descritta come lucida ma visibilmente scossa, consapevole dell’orrore della sua azione. Si è parlato anche di una possibile interazione con la sindrome post-partum che ha colpito Maylin, in seguito alla nascita della figlioletta.

Inoltre, le indagini si concentreranno sulle evidenze autoptiche che potrebbero fornire maggiori dettagli sul delitto. Alessandro aveva un passato complesso, con precedenti per comportamenti violenti e un’identità familiare poco chiara, essendo figlio di un padre egiziano non riconosciuto. Le modalità del reato, in particolare l’uso di farmaci per stordirlo, sollevano interrogativi sulla dinamica della relazione tra la vittima e le due donne.