Omicidio a Garzeno: il trapper 17enne arrestato è parente dell’ex vicesindaco

Il caso dell’omicidio di Candido Montini a Garzeno ha preso una svolta significativa dopo l’arresto di un trapper 17enne, apparentemente imparentato con la vittima. I carabinieri del nucleo investigativo di Como hanno fermato il giovane lunedì 21 ottobre, accusandolo di omicidio volontario aggravato. Montini, ex vicesindaco di Garzeno, è stato ucciso il 24 settembre. Secondo gli investigatori, l’omicidio sarebbe collegato a questioni economiche. Un elemento cruciale nella ricostruzione del delitto è stata una traccia di dna trovata sulla scena, insieme al portafoglio e al coltello usato, rinvenuti in una stradina pedonale. Si presume che il presunto assassino si sia ferito durante l’azione, lasciando tracce di sangue a casa sua.

Il 17enne, durante l’interrogatorio con il Pubblico ministero della Procura dei minori di Milano, ha negato con fermezza il suo coinvolgimento nel delitto. Anche la nonna, al termine dell’interrogatorio, ha difeso il nipote sostenendo che, in quanto impegnato in una lezione di scuola guida a Dongo, non potrebbe essere l’assassino. La famiglia del giovane ha espresso indignazione, dichiarando di avere “le mani pulite”.

Tuttavia, gli inquirenti hanno trovato congruenza tra il momento dell’omicidio e l’allontanamento del presunto colpevole. Un ulteriore aspetto rilevato dal Corriere della Sera è la presunta parentela tra Montini e il 17enne, che sembrerebbe avere legami di cuginanza con la vittima. Questo fatto complicherebbe ulteriormente la situazione.

Nonostante le dichiarazioni di estraneità del ragazzo e della sua famiglia, l’evidenza raccolta dai carabinieri coinvolge direttamente il sospettato, il cui alibi è messo in discussione. La comunità locale è scossa da questo tragico evento, e l’attenzione è alta mentre le indagini proseguono. L’omicidio di Montini ha destato grande clamore, evidenziando una situazione di tensione e conflitto che, si presume, si fosse sviluppata anche sul piano personale, legato a questioni familiari e di rivalità economica. Gli sviluppi futuri del caso potrebbero rivelarsi decisivi per comprendere meglio le motivazioni e le dinamiche legate a questo tragico omicidio.