Omicidio a Casoria, in provincia di Napoli. Intorno alle 22 di ieri sera, in una traversa di via Castagna, uno sconosciuto ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di A.G., 18enne incensurato di Casoria. Ferito da 4 colpi, è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove però è arrivato senza vita. Tre le persone che erano in compagnia di Giarnieri al momento dell’agguato, uno dei quali è stato ferito da un proiettile al fianco sinistro: anche lui è stato trasportato al San Giovanni Bosco dove è attualmente ricoverato, non in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri hanno trovato 7 bossoli calibro 7.65. Indagano i Carabinieri della sezione operativa di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

