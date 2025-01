Omicidio a Bergamo: Assassinio dell’Addetto alla Sicurezza del Carrefour, Soprannominato Lookman

Un tragico omicidio si è verificato nel centro di Bergamo, dove un addetto alla sicurezza del supermercato Carrefour in via Tiraboschi è stato assassinato con diverse coltellate. L’episodio è avvenuto il 3 gennaio intorno alle 15:30, vicino alla sede del Comune. La vittima, un uomo di 37 anni originario del Gambia, era conosciuto con il soprannome “Lookman” a causa della sua somiglianza con l’attaccante dell’Atalanta.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata aggredita mentre si recava al lavoro in bicicletta. Un uomo, descritto come un individuo di colore tra i 40 e i 45 anni, lo avrebbe spintonato facendolo cadere, per poi colpirlo mortalmente con un grosso coltello. Un testimone ha dichiarato di aver assistito a una scena agghiacciante, descrivendo come Lookman fosse stato schiacciato contro una vetrina prima di ricevere 4 o 5 fendenti.

Dopo l’aggressione, il killer si sarebbe dato alla fuga verso via Moroni. Le forze dell’ordine hanno avviato un’intensa caccia all’uomo, ma al momento non ci sono informazioni precise sulla sua identità o sul motivo dell’attacco.

L’omicidio ha suscitato grande indignazione nella comunità locale e sollevato interrogativi sulla sicurezza in centro città. È un episodio che si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica, con diversi atti di violenza segnalati negli ultimi tempi. La vittima, stimata da colleghi e clienti per il suo lavoro, lascia un vuoto incommensurabile nel suo ambiente lavorativo e nella comunità in generale.

Il supermercato Carrefour, sito in un’area centrale, è stato teatro di questo terribile evento, che ha scosso non solo i dipendenti ma anche i residenti del quartiere. La Polizia sta continuando le indagini, sperando di fare chiarezza sulle circostanze e di rintracciare l’assassino. L’omicidio segna un triste capitolo nella cronaca di Bergamo e pone l’accento sulle problematiche legate alla sicurezza e alla criminalità in contesti urbani.