Omicidio a Bari: Franco Dogna ucciso a coltellate, fermato un 42enne

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Franco Dogna, 63enne trovato morto nella sua casa a Bari l’8 gennaio. I carabinieri hanno arrestato un presunto killer, un 42enne con precedenti per reati contro il patrimonio e maltrattamenti in famiglia, il quale è stato bloccato a Bitritto per timore di fuga all’estero. Secondo le prime ricostruzioni, Dogna è stato ucciso a coltellate durante una lite. Era un tecnico informatico, non sposato e senza figli, rinvenuto dalla sorella e dal cognato in una pozza di sangue, con la casa completamente in disordine.

L’autopsia ha rivelato che la vittima è stata colpita da oltre 70 coltellate. Vicini di casa hanno riferito di aver sentito rumori provenire dal suo appartamento intorno alla mezzanotte, suggerendo che potrebbe esserci stata una colluttazione. Non sono stati trovati segni di effrazione, suggerendo che Dogna potrebbe aver aperto la porta al suo assassino.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire il movente e i dettagli dell’omicidio. Le tracce di sangue scoperte sulle scale e in strada potrebbero essere decisive per collegare il sospetto al crimine.