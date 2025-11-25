Omer Elomari e Jonas Pepe si scontrano nel Grande Fratello

Nella nuova puntata del Grande Fratello, Omer Elomari e Jonas Pepe sono stati coinvolti in un acceso confronto. Jonas si era divertito all’idea di vedere Omer nella bufera in studio, ma la situazione si è ribaltata a suo sfavore. Un’ex gieffina, Shaila Gatta, ha preso le difese di Omer, sostenendo che il suo gesto non era così pesante da giustificare una squalifica.

Omer, stanco di rispondere alle domande sulla sua intimità con Rasha, si è abbassato i pantaloni mostrando i suoi boxer, in parte. Il gesto ha ricevuto critiche e Jonas ha preso la palla al balzo per scagliarsi contro di lui. Tuttavia, Omer non si è lasciato intimidire e ha reagito.

In studio, Jonas ha ribadito il suo pensiero, ma Omer ha fatto notare che lo stesso Jonas aveva fatto un gesto volgare nei suoi confronti. La conduttrice ha mandato in onda il momento in questione e si è scagliata contro Jonas, che è rimasto spiazzato. Jonas ha dovuto chiedere scusa e la conduttrice ha notato che il gesto di Omer non riguardava le sue parti intime, bensì i boxer.

Jonas ha anche chiamato in causa Floriana Secondi, ritenendo che abbia lo stesso comportamento di Omer, ovvero che tenda ad accusarlo di un errore che poi lei stessa fa. Tuttavia, la replica di Jonas non ha piaciuto alla conduttrice. La storica ex gieffina Floriana ha zittito Jonas, definendolo “subdolo” e “provocatore” e sostenendo che ha invidia verso Omer.

Floriana si è riferita al momento in cui Jonas ha trattato male Grazia Kendi e ha accusato Omer di essersi comportato male con le donne. Sonia Bruganelli è intervenuta, sostenendo che il gesto di Omer le ha fatto tenerezza e che era l’emblema di quanto lui fosse in difficoltà. Ascanio Pacelli ha bacchettato Jonas, definendolo un “leone ferito a terra” attaccato da un branco.

Alla fine, la produzione ha deciso di non procedere con alcun provvedimento e Omer e Jonas si sono scusati.