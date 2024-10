Omeopatia migliora il controllo degli effetti collaterali

Numerose ricerche scientifiche sono state condotte per valutare il ruolo dell’omeopatia come supporto nella cura dei pazienti oncologici. Marco Lauro, responsabile del Servizio scientifico di Boiron Italia, ha presentato queste informazioni durante l’incontro ‘Oncologia integrativa: il ruolo dell’omeopatia’ a Milano. Tra gli studi menzionati si evidenzia una ricerca condotta da un’équipe di medici di Strasburgo. Questo studio multicentrico ha osservato gli effetti del medicinale omeopatico nella riduzione degli effetti collaterali associati ai trattamenti oncologici. Si è riscontrato un alto livello di soddisfazione nei pazienti che hanno ricevuto terapia omeopatica come supporto alle cure convenzionali. In particolare, lo studio ha messo in evidenza una diminuzione del 50-70% degli effetti collaterali invalidanti, come inappetenza, nausea e stanchezza cronica, nel gruppo che ha utilizzato l’omeopatia insieme ai trattamenti standard per il cancro.

Un altro studio significativo ha coinvolto un campione di 98mila donne affette da carcinoma mammario non metastatico che dovevano subire una mastectomia. Questo studio retrospettivo ha analizzato le cartelle cliniche di queste pazienti attraverso il Sistema sanitario nazionale francese. I risultati hanno mostrato che le donne che hanno assunto terapia omeopatica, in aggiunta ai trattamenti convenzionali, hanno registrato una notevole riduzione nell’uso di farmaci per gestire gli effetti collaterali delle terapie oncologiche. In particolare, si è osservato un calo del 20% nel consumo di corticosteroidi e quasi del 30% nell’assunzione di farmaci antiemetici e antidolorifici.

Questi risultati sono significativi poiché contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei pazienti, riducendo sia gli effetti collaterali sia aumentando l’aderenza ai protocolli terapeutici convenzionali per il trattamento del cancro. Lauro conclude sottolineando l’importanza di queste evidenze scientifiche per supportare l’integrazione dell’omeopatia nella pratica clinica oncologica. L’adeguata gestione degli effetti collaterali non solo migliora la vita quotidiana dei pazienti, ma favorisce anche un approccio più efficace e completo nella lotta contro il cancro.