Omega 3: scudo contro il rischio cardiovascolare

Tra gli atleti, la supplementazione di acidi grassi Omega 3 è comune, grazie ai suoi effetti benefici sulla salute cardiovascolare e su altri aspetti della performance fisica. Luca Mondazzi, professore dell’Università di Milano e responsabile del servizio nutrizione di Sport Service Mapei, ha spiegato che gli Omega 3 migliorano l’efficienza energetica mitocondriale, l’adattamento all’esercizio e favoriscono la funzione cerebrale e nervosa, oltre a contribuire a ridurre l’infiammazione nelle vie aeree e il broncospasmo indotto dall’attività fisica.

Secondo Mondazzi, un Omega 3 index del 8% è associato a un rischio cardiovascolare significativamente inferiore, mentre un valore sotto il 4% aumenta il rischio. Per raggiungere un Omega 3 index ottimale, è consigliata una supplementazione quotidiana di circa 2 grammi per alcuni mesi. Inoltre, l’assunzione di Omega 3 può risultare utile per la gestione dei traumi cranici e delle concussioni, frequentemente osservate negli sportivi, poiché circa il 20% delle lesioni traumatiche cerebrali nei pronto soccorso europei è legato all’attività sportiva. Mondazzi enfatizza che il 50% dei pazienti con tali traumi continua a presentare sintomi fino a 12 mesi dopo l’evento, e gli Omega 3 possono migliorare i risultati post-trauma, come dimostrato in studi su modelli animali.

Un altro aspetto importante menzionato è il broncospasmo da esercizio, che colpisce circa il 20% degli atleti, manifestandosi in soggetti sia asmatici che non. Questa condizione può causare difficoltà respiratorie e compromettere le performance. Tuttavia, molte volte il broncospasmo può essere asintomatico. Gli Omega 3 possono supportare la gestione di questa condizione, poiché gli studi hanno mostrato che la supplementazione riduce la presenza di molecole infiammatorie come eosinofili e pro-citochine.

Queste informazioni sono state condivise durante il Congresso internazionale “Healthy lifespan – positive nutrition, antiinflammation diet, physical activity and sport”, organizzato dalla Fondazione Paolo Sorbini e promosso da Enervit e Technogym a Milano. La ricerca continua a dimostrare l’importanza degli Omega 3 non solo per la salute cardiovascolare, ma anche come supporto in contesti di recupero fisico e neurologico.