Omega 3 OMEGOR Vitality 1000 – 800mg EPA/DHA – 150 Capsule

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 49,60€ – 47,12€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Omega 3 IFOS 5 Stelle OMEGOR Vitality 1000 – Omega3 rTG con 800mg EPA e DHA per Capsula – Favorisce le Funzioni Cardiovascolari e Cerebrali – 150 Capsule

Omegor Vitality 1000 – Omega 3 IFOS 5 Stelle

Scopri il potere degli Omega 3 con Omegor Vitality 1000, un integratore di alta qualità che offre oltre il 90% di Omega-3 in forma trigliceride (rTG). Ogni capsula contiene 800 mg di EPA e DHA, una quantità fino a tre volte superiore rispetto ad altri integratori.

Certificazione di Eccellenza

Dal 2006, Omegor è certificato IFOS (International Fish Oil Standards), garantendo purezza, freschezza e alta concentrazione di Omega-3. I nostri prodotti sono privi di metalli pesanti e certificati per la tua sicurezza.

Benefici per la Salute

Una sola capsula è sufficiente per soddisfare il fabbisogno giornaliero di un adulto sano di EPA e DHA. Questi acidi grassi essenziali supportano:

  • Le funzioni cardiovascolari, mantenendo il cuore in salute.
  • La salute cerebrale e la funzione visiva, contribuendo al benessere cognitivo.

Facile da Assumere

Il formato in perla softgel è progettato per essere facilmente digeribile e senza retrogusto, rendendo l’assunzione dell’olio di pesce un’esperienza piacevole e senza odori sgradevoli. Ogni capsula è confezionata singolarmente per garantire freschezza e integrità.

Non lasciare la tua salute al caso. Investi nel tuo benessere oggi stesso con Omegor Vitality 1000!

