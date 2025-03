Ombre sulla laurea della ministra Marina Calderone: esami di domenica nell’università delle ‘lauree facili’

Emergono interrogativi sul titolo di studio della ministra del Lavoro, Marina Calderone, laureata nel 2016 in Gestione aziendale alla Link Campus University di Roma, istituto noto per le “lauree facili”. La ministra, diplomata in ragioneria e con precedenti studi in Economia aziendale, ha respinto le accuse sollevate da un articolo del Fatto Quotidiano, che ha messo in discussione la validità della sua laurea.

Secondo il giornale, ci sarebbero anomalie nel libretto universitario della ministra, come esami sostenuti in giorni festivi, inclusa la domenica, e più esami dati nello stesso giorno. Inoltre, vi sarebbero state convalide di esami effettuati presso la Libera Università di Malta prima della sua trasformazione in Link, una realtà non riconosciuta all’epoca in Italia. Si segnala anche che nei registri ufficiali del Ministero dell’Istruzione non risulta il conseguimento della laurea triennale, fondamentale per accedere alla magistrale.

Calderone, che dal 2005 al 2022 è stata presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro, ha evidenziato il conflitto d’interesse, dato che il marito facente parte del consiglio dell’università ha potuto influenzare il suo percorso accademico. La ministra ha difeso la sua carriera accademica affermando di essere stata una studentessa-lavoratrice e che le tempistiche del suo percorso non sono insolite.

Tuttavia, il contenuto suscitato dalla sua laurea rimane controverso, in particolare alla luce delle responsabilità di un ministro nella supervisione del settore del lavoro e delle normative sui titoli di studio.