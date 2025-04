Ombre di terrore a Mestre: lungo l’incubo di una donna sequestrata e violentata

A Mestre, una donna di 32 anni è stata vittima di un episodio di violenza sessuale, segregata e violentata per cinque giorni in un antico palazzo abbandonato. La vittima, dopo aver trovato un momento di distrazione del suo aggressore, è riuscita a liberarsi e chiedere aiuto ai passanti. L’episodio si è svolto in un edificio un tempo sede della Telecom, ora ritrovo di tossicodipendenti e senza fissa dimora, situato tra via Carducci e piazzale Donatori di Sangue.

Nonostante le misure di sicurezza adottate dalle forze dell’ordine, l’edificio è stato teatro di frequenti interventi. Secondo le indagini, l’aggressore sarebbe un uomo di circa quarant’anni di nazionalità tunisina, già arrestato dai Carabinieri e dalla Polizia Locale. È emerso che ci sarebbero più uomini coinvolti nella violenza.

La vittima è stata trasferita in stato di choc presso l’ospedale dell’Angelo, dove è stata ricoverata dopo essere stata soccorsa. Questo episodio segue un altro recente caso di violenza, in cui una ragazza di undici anni è stata aggredita mentre tornava a casa, anch’esso avvenuto a Mestre, evidenziando una preoccupante ondata di violenze nella zona.

Le notizie di violenza sessuale a Mestre sollevano inquietudine tra i residenti, e viene discussa l’ipotesi di trasformare il palazzo in aule per l’università Ca’ Foscari, dopo il fallimento di un progetto per un hotel. La situazione continua a richiedere attenzione e interventi da parte delle autorità.