Ombre di Mistero: Omicidio nella Villa di Fregene

Stefania Camboni, una donna di 61 anni, è stata trovata morta nella sua villa a Fregene, sul litorale laziale, il 15 maggio. Il suo corpo giaceva in un lago di sangue e presentava una ferita alla testa. L’allarme è stato dato dal figlio, che vive in un’altra parte della villa con la sua compagna. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e i sanitari dell’Ares 118.

Le indagini sono in corso per stabilire le cause della morte; gli inquirenti non escludono né una caduta accidentale né la pista dell’omicidio. Al momento non sono noti segni di violenza sul corpo e la procura di Civitavecchia ha disposto l’autopsia per chiarire i dettagli del decesso.

Secondo fonti, Stefania avrebbe avuto conflitti familiari legati a questioni di eredità. Il marito della vittima, Giorgio Violoni, è deceduto nel 2020. Il figlio che ha dato l’allerta lavora come guardia giurata all’aeroporto di Ciampino. Gli investigatori stanno ascoltando i familiari per ricostruire le ultime ore di vita della donna.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it